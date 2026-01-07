Stop alla tecnologia ripristino del sonno e regole d’igiene | i consigli agli alunni del pediatra per affrontare il ritorno a scuola

Da orizzontescuola.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, è importante adottare alcune semplici abitudini per favorire un ritorno sereno. Il pediatra propone consigli pratici su come gestire l’uso della tecnologia, migliorare il riposo notturno e mantenere regole di igiene adeguate. Questi suggerimenti aiutano gli studenti a affrontare con equilibrio il rientro tra studio e routine quotidiane, promuovendo il benessere e il buon andamento delle attività scolastiche.

Finite le luci di Natale, per migliaia di studenti italiani è tempo di riporre i regali e riprendere lo zaino. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Stop scuola-lavoro nelle attività ad alto rischio per gli alunni. Valditara: «I giovani devono poter affrontare queste esperienze in piena sicurezza»

Leggi anche: Per Halloween sì a trucchi e maschere ma occhio alla salute, i consigli del pediatra

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gli smartphone peggiorano il sonno, in Svezia stop sotto i due anni - E' una nuova ricerca pubblicata su Jama Pediatrics a confermare il legame tra la salute dei giovanissimi e i ... ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.