Stop alla tecnologia ripristino del sonno e regole d’igiene | i consigli agli alunni del pediatra per affrontare il ritorno a scuola
Con l’inizio del nuovo anno scolastico, è importante adottare alcune semplici abitudini per favorire un ritorno sereno. Il pediatra propone consigli pratici su come gestire l’uso della tecnologia, migliorare il riposo notturno e mantenere regole di igiene adeguate. Questi suggerimenti aiutano gli studenti a affrontare con equilibrio il rientro tra studio e routine quotidiane, promuovendo il benessere e il buon andamento delle attività scolastiche.
Finite le luci di Natale, per migliaia di studenti italiani è tempo di riporre i regali e riprendere lo zaino. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
