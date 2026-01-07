Stop al diploma anticipato se hai saltato la prima elementare | la sentenza del TAR che riscrive le regole per i licei brevi e annulla l’iscrizione a un passo dalla maturità

Il TAR per la Puglia, con la sentenza n. 11/2026, ha stabilito che uno studente che ha saltato la prima elementare non può ottenere il diploma anticipato. La decisione, pubblicata il 5 gennaio, ha respinto il ricorso dei genitori di una studentessa iscritta a un liceo breve, annullando l’iscrizione a un passo dalla maturità e riscrivendo le regole per i percorsi scolastici.

Il TAR per la Puglia, con la sentenza n. 112026, pubblicata lo scorso 5 gennaio, ha respinto il ricorso presentato dai genitori di una studentessa iscritta al terzo anno di un percorso liceale quadriennale sperimentale, avverso il provvedimento con cui l'istituzione scolastica ha disposto il passaggio d'ufficio al percorso ordinario quinquennale.

