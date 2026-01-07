Ryan Lochte, atleta pluricampione nel nuoto, ha deciso di mettere all'asta alcune delle sue medaglie d’oro olimpiche, vendendone tre per circa 400 mila euro. La scelta avviene in un momento di difficoltà personale legato alla separazione e al divorzio, segnando un passo importante nel suo percorso di rinnovamento. La vendita evidenzia come lo sport possa rappresentare anche un momento di riflessione e cambiamento nella vita degli atleti.

Ryan Lochte, pluricampione nel nuoto, ha venduto all’asta tre delle sue sei medaglie d’oro olimpiche per un totale di 385mila e 520 dollari (circa 400mila euro). E lo ha fatto perché si trova in difficoltà economiche dopo il divorzio dalla moglie Kayla Reid, madre dei suoi tre figli. A renderlo noto è stato Darren Rovell del CLLCT ed è stato poi riportato anche dal Daily Mail. Lochte – che in passato era finito al centro di una bufera mediatica internazionale per una “finta rapina” – aveva già venduto sei medaglie olimpiche di bronzo e d’argento per 166mila dollari nel 2022, ma ora ha deciso di vendere anche la medaglia d’oro nella staffetta 4×200 metri stile libero delle Olimpiadi estive di Pechino 2008 (183mila dollari), vinta con Michael Phelps, ma anche la medaglia d’oro nella staffetta 4×200 metri alle Olimpiadi estive di Atene 2004 (80mila dollari) e la medaglia d’oro nella staffetta 4×200 metri stile libero alle Olimpiadi estive di Rio 2016 (122mila dollari). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Sto facendo un enorme sforzo per separarmi dal passato": Ryan Lochte (in crisi per il divorzio) vende all'asta le sue medaglie d'oro

