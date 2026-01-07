Stipendi 2026 in vigore la detassazione degli aumenti Esempi e simulazioni
A partire dal 2026, la legge introduce un meccanismo di detassazione sugli aumenti salariali derivanti dai rinnovi contrattuali del triennio 2024-2026. Questa misura mira a favorire l’adeguamento degli stipendi al costo della vita e a rafforzare il legame tra produttività e retribuzione. Di seguito, vengono presentati esempi e simulazioni per comprendere meglio gli effetti di questa novità fiscale.
In nome dell’obiettivo di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario la Manovra 2026 (di cui alla Legge 30 dicembre 2025, numero 199) riconosce un meccanismo di detassazione sugli incrementi degli stipendi conseguenti ai rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026. Analizziamo la novità in dettaglio. Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per altri aggiornamenti. Indice. Cosa prevede la Manovra 2026. Qual è il vantaggio economico per il dipendente?. Contributi previdenziali e assistenziali dovuti per intero. I soggetti esclusi. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
