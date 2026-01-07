Stile Cortina | dove fare shopping nella perla delle Dolomiti per acquistare l' autentico look ampezzano e le sue rivisitazioni contemporanee

A Cortina, l’eleganza discreta si combina con tradizione e qualità. Le boutique storiche, la Cooperativa e il mercato locale offrono capi autentici come giacche in lana cotta, maglioni ricamati e accessori con stelle alpine. Qui, è possibile individuare pezzi che riflettono lo stile ampezzano, anche rivisitato in chiave contemporanea, perfetti per affrontare le Olimpiadi invernali con sobria raffinatezza.

