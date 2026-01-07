Stellantis va al rallenty In Italia 350mila veicoli

Stellantis rallenta la produzione negli stabilimenti italiani, con circa 350.000 veicoli prodotti nel 2025. I dati, annunciati dal sindacato Fim-Cisl, riflettono un anno difficile per l’azienda nel nostro paese. Questa flessione evidenzia le sfide del settore automobilistico e le difficoltà di un mercato in evoluzione. La situazione richiede attenzione e analisi, anche in vista di future strategie di ripresa e sostenibilità.

I dati sulla produzione di Stellantis negli stabilimenti italiani, che saranno ufficializzati questa mattina dal sindacato Fim-Cisl, chiuderanno un 2025 da dimenticare. Alla fine di settembre l'ultimo report Fim-Cisl prevedeva, tra auto e furgoni, poco più di 310mila unità, delle quali meno di 200mila vetture. Oggi se ne saprà di più, con il dato complessivo che potrebbe essere migliorato intorno a 350mila veicoli. Archiviata l'era Carlos Tavares a fine 2023, distintasi per aver creato i presupposti del record negativo della produzione nell'anno passato, per il 2026 è attesa una prima inversione di tendenza.

