Il 2025 si distingue come uno degli anni più complessi per Stellantis, con un significativo calo nella produzione. Secondo il rapporto di Fim-Cisl, i dati relativi agli stabilimenti italiani mostrano un livello di produzione inferiore agli ultimi settant’anni. Questa diminuzione evidenzia le difficoltà del settore automobilistico e le sfide affrontate dall’azienda nel contesto attuale.

Il 2025 è stato un anno molto difficile per Stellantis. A evidenziarlo è il report di Fim-Cisl su produzione e occupazione negli stabilimenti italiani. Secondo il documento del sindacato, il gruppo italo-francese ha prodotto in Italia appena 379.706 veicoli. Il calo rispetto al 2024 è stato del 20 per cento. Ferdinando Uliano, segretario generale, ha affermato: «Si è scesi sotto le 400 mila unità e il dato dell’auto non era così basso da oltre 70 anni ». Stellantis, prodotte appena 214 mila auto. Nel report si parla di 213.706 autovetture e 166 mila veicoli commerciali: la discesa rispettivamente è stata del 24,5 e del 13,5 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Stellantis, crollo della produzione nel 2025: il dato più basso da 70 anni

Leggi anche: Stellantis investe 13 miliardi negli USA: Elkann rassicura sull’Italia, ma in 9 mesi crollo del 31,5% della produzione nazionale

Leggi anche: Stellantis investe 13 miliardi negli USA: Elkann rassicura sull’Italia, ma in 9 mesi crollo del 31,5% della produzione nazionale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Stellantis, Cassino prolunga lo stop alla produzione fino al 16 gennaio | .it; Tutti i casini di fine anno di Stellantis a Cassino; Stellantis Cassino: l'anno inizia con i cancelli chiusi. Stop prolungato al 16 gennaio, è allarme produzione; Stellantis, anche la Francia piange: ridotta di netto la produzione.

Crollo Stellantis, perde un quinto della produzione in Italia nel 2025 (giù anche Atessa e Melfi) - La produzione del gruppo nel nostro Paese è scesa sotto 380 mila, tra autovetture e veicoli commerciali, con una riduzione complessiva del 20%. msn.com