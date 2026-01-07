Stefano Marini a capo della divisione americana di Nestlé Waters & Premium Beverages

Stefano Marini è stato nominato Head of the Americas per la divisione Nestlé Waters & Premium Beverages. In questa posizione, avrà la responsabilità di guidare le attività aziendali nei mercati americani, contribuendo allo sviluppo strategico e alla crescita del settore. La sua esperienza e competenza saranno fondamentali per rafforzare la presenza del marchio e ottimizzare le operazioni nella regione.

Stefano Marini assume l'incarico di Head of the Americas per la divisione Nestlé Waters & Premium Beverages. In precedenza il manager, che vanta una consolidata esperienza nel settore delle acque minerali, è stato Head of Southern Europe & AOA (Africa e Oceania), supervisionando mercati complessi come Italia, Iberia, Turchia, Grecia, MENA, Vietnam, Thailandia, Pakistan e Nigeria.

Stefano Marini ha assunto dal 1° gennaio 2026 il ruolo di Head of the Americas per la divisione Nestlé Waters & Premium Beverages, segnando un passo cruciale nella sua carriera e nella strategia di espansione del gruppo. Con oltre 25 anni di esperienz...

