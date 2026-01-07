Stefano Marini a capo della divisione americana di Nestlé Waters & Premium Beverages

Da ildenaro.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Marini è stato nominato Head of the Americas per la divisione Nestlé Waters & Premium Beverages. In questa posizione, avrà la responsabilità di guidare le attività aziendali nei mercati americani, contribuendo allo sviluppo strategico e alla crescita del settore. La sua esperienza e competenza saranno fondamentali per rafforzare la presenza del marchio e ottimizzare le operazioni nella regione.

Stefano Marini assume l’incarico di Head of the Americas per la divisione Nestlé Waters & Premium Beverages. In precedenza il manager, che vanta una consolidata esperienza nel settore delle acque minerali, è stato Head of Southern Europe & AOA (Africa e Oceania), supervisionando mercati complessi come Italia, Iberia, Turchia, Grecia, MENA, Vietnam, Thailandia, Pakistan e Nigeria. L'articolo Stefano Marini a capo della divisione americana di Nestlé Waters & Premium Beverages proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Nestlé Waters, a Stefano Marini la guida del mercato americano

Leggi anche: Acqua, San Pellegrino e Levissima pronte a cambiare padrone. Nestlé vuole vendere la divisione waters

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Nestlé Waters, a Stefano Marini la guida del mercato americano.

stefano marini capo divisioneNestlé Waters, a Stefano Marini la guida del mercato americano - Nestlé Waters, a Stefano Marini la guida del mercato americano: in passato amministratore delegato di Sanpellegrino. msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.