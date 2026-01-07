Stefano Feltri | L’Africa è il termometro che misura il caos globale

Da vanityfair.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Feltri afferma che l’Africa rappresenta un termometro per il caos globale. Nonostante le previsioni di un rapido sviluppo, la realtà quotidiana nel continente spesso smentisce tali aspettative, con eventi e crisi che evidenziano le sfide ancora presenti. Questa dinamica fa riflettere sulla complessità delle trasformazioni africane e sul loro impatto a livello mondiale.

Le previsioni ottimistiche sul sempre imminente sviluppo del continente vengono sempre smentite dalla cronaca. Ma è rilevante: non per niente l'ultimo G20 si è tenuto in Sudafrica. Paesi come l'Angola hanno bisogno di un sistema internazionale che non preveda soltanto relazioni di potere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

stefano feltri l8217africa 232 il termometro che misura il caos globale

© Vanityfair.it - Stefano Feltri: «L’Africa è il termometro che misura il caos globale»

Leggi anche: Nel 2026 ci porteremo le guerre già iniziate. Stefano Feltri: «In un anno di incertezze il punto fermo è che i responsabili rimarranno impuniti»

Leggi anche:  Eni tra Africa e Asia: così il gigante energetico italiano ridefinisce il mercato globale del gas 

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.