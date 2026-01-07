Stefano Feltri afferma che l’Africa rappresenta un termometro per il caos globale. Nonostante le previsioni di un rapido sviluppo, la realtà quotidiana nel continente spesso smentisce tali aspettative, con eventi e crisi che evidenziano le sfide ancora presenti. Questa dinamica fa riflettere sulla complessità delle trasformazioni africane e sul loro impatto a livello mondiale.

Le previsioni ottimistiche sul sempre imminente sviluppo del continente vengono sempre smentite dalla cronaca. Ma è rilevante: non per niente l'ultimo G20 si è tenuto in Sudafrica. Paesi come l'Angola hanno bisogno di un sistema internazionale che non preveda soltanto relazioni di potere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stefano Feltri: «L’Africa è il termometro che misura il caos globale»

