Stefano Feltri | L’Africa è il termometro che misura il caos globale
Stefano Feltri afferma che l’Africa rappresenta un termometro per il caos globale. Nonostante le previsioni di un rapido sviluppo, la realtà quotidiana nel continente spesso smentisce tali aspettative, con eventi e crisi che evidenziano le sfide ancora presenti. Questa dinamica fa riflettere sulla complessità delle trasformazioni africane e sul loro impatto a livello mondiale.
Le previsioni ottimistiche sul sempre imminente sviluppo del continente vengono sempre smentite dalla cronaca. Ma è rilevante: non per niente l'ultimo G20 si è tenuto in Sudafrica. Paesi come l'Angola hanno bisogno di un sistema internazionale che non preveda soltanto relazioni di potere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Nel 2026 ci porteremo le guerre già iniziate. Stefano Feltri: «In un anno di incertezze il punto fermo è che i responsabili rimarranno impuniti»
Leggi anche: Eni tra Africa e Asia: così il gigante energetico italiano ridefinisce il mercato globale del gas
Matteo Renzi attacca Stefano Feltri: l’episodio al Bilderberg con il re d’Olanda. - facebook.com facebook
Matteo Renzi attacca Stefano Feltri: l’episodio al Bilderberg con il re d’Olanda. #inonda x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.