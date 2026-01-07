Stefano De Martino cambia look per Affari Tuoi Speciale Lotteria | prima volta in smoking e papillon

Da fanpage.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano De Martino presenta un nuovo look per la puntata di Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia, indossando uno smoking con papillon. Dopo aver spesso scelto un abbigliamento più informale, questa è la prima volta che sceglie un outfit elegante e sofisticato per l’evento. La scelta di un look più formale sottolinea un cambio di stile volto a distinguersi durante questa speciale edizione della trasmissione.

Stefano De Martino per Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia ha messo da parte il solito look con camicia bianca e pantaloni neri, senza giacca e cravatta, optando per smoking e papillon. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

