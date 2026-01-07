Stefano De Martino cambia look per Affari Tuoi Speciale Lotteria | prima volta in smoking e papillon
Stefano De Martino presenta un nuovo look per la puntata di Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia, indossando uno smoking con papillon. Dopo aver spesso scelto un abbigliamento più informale, questa è la prima volta che sceglie un outfit elegante e sofisticato per l’evento. La scelta di un look più formale sottolinea un cambio di stile volto a distinguersi durante questa speciale edizione della trasmissione.
Stefano De Martino per Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia ha messo da parte il solito look con camicia bianca e pantaloni neri, senza giacca e cravatta, optando per smoking e papillon. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia: Stefano De Martino protagonista della serata dell’Epifania
Leggi anche: Emma dice no a Stefano De Martino: salta la reunion ad Affari Tuoi nello speciale Lotteria Italia
Affari Tuoi, trasloco in vista: De Martino prova a cambiare città. C’entra (anche) Belen; Affari Tuoi, per Stefano De Martino “la partita potrebbe durare 12 minuti”. Dottore in difficoltà; Affari Tuoi, Roberto Vita da Tolentino cambia il pacco e vince 100mila euro: più il bonus Gennarino; Lotteria Italia-Affari Tuoi, pagelle look: Stefano De Martino elegante (9), Alessandro e Flaminia in abiti tradizionali (9), Francesca....
Stefano De Martino cambia look per Affari Tuoi Speciale Lotteria: prima volta in smoking e papillon - Stefano De Martino per Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia ha messo da parte il solito look con camicia bianca e pantaloni neri, senza giacca e cravatta ... fanpage.it
Stefano De Martino e Gilda Ambrosio insieme: le nuove foto di inizio anno che riaccendono il gossip - Stefano De Martino e Gilda Ambrosio appaiono insieme nelle foto di inizio anno: amicizia o ritorno di fiamma nel gossip? alfemminile.com
Avete notato cosa è successo ieri ad Affari Tuoi? Raoul Bova non si presenta, De Martino in imbarazzo: c’entra Rocio? - Ieri sera, ad Affari Tuoi, era prevista la presenza di Raoul Bova, ma non c'è stato: Stefano De Martino è apparso visibilmente in imbarazzo. donnapop.it
! Volano gli ascolti di #AffariTuoi di Stefano De Martino che stravince col 36% e oltre 5.8 milioni di spettatori su Rai 1. Crolla tutta Canale 5: il film #Barbie in monocifra col 9% e 1.367.000, Stefano straccia #LaRuotaDellaFortuna che scende al 24%. 1/2 x.com
Nel corso dello speciale della Befana di Affari Tuoi, Stefano De Martino e Nino Frassica hanno parlato del giallo di Raoul Bova, inizialmente previsto come ospite, ma assente in puntata - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.