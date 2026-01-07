Stazioni è allarme sicurezza In un anno 381 dipendenti aggrediti Oltre mille arresti ma non basta

Negli ultimi mesi, le stazioni ferroviarie italiane hanno registrato un aumento delle aggressioni ai danni dei dipendenti, con 381 episodi segnalati in un anno. Nonostante siano state effettuate oltre mille operazioni di arresto e impiegate numerose pattuglie, la questione sicurezza rimane una priorità. È fondamentale mantenere elevati standard di tutela per i lavoratori e garantire un ambiente pubblico più sicuro per tutti i passeggeri.

Roma, 7 gennaio 2025 – Oltre 42mila pattuglie impiegate a bordo di 97.670 convogli nel 2025 per la sicurezza di treni e stazioni, più di 4,8 milioni passeggeri controllati, 14.076 soggetti denunciati e 1.146 arrestati, 8.526 servizi antiborseggio e il sequestro di 379 armi. Diffuso domenica scorsa, il bilancio dell'attività della Polizia ferroviaria si scontra con le ancora numerose criticità denunciate dai sindacati all'indomani dell' omicidio del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, in prossimità della stazione di Bologna. Bologna, delitto del capotreno: le immagini del presunto omicida Accanto all'attività della Polfer, sono scesi in campo anche 1300 operatori di Fs Security.

