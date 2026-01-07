Statale Amalfitana chiusa per smottamento Gagliano | Nessun avviso tempestivo agli automobilisti

La Statale 163 Amalfitana rimane chiusa a causa di uno smottamento avvenuto nel territorio di Maiori. La chiusura, motivata da ragioni di sicurezza, ha generato disagi e ha sollevato critiche riguardo alla mancanza di avvisi tempestivi agli automobilisti. La situazione evidenzia la necessità di interventi rapidi e comunicazioni più efficaci per tutelare la sicurezza di chi percorre questa importante strada costiera.

Ancora disagi, ancora polemiche sulla Statale 163 Amalfitana. Dopo lo smottamento che ha interessato ieri sera il tratto nel territorio di Maiori, la strada è stata chiusa per motivi di sicurezza. Ma la sua chiusura non sarebbe stata comunicata in modo tempestivo dagli enti competenti.

