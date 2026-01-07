Il titolo perfetto per una storia di chi ha pareggiato i conti con la vita e si ritrova a giocare l’ultima partita, quella decisiva. Tempi supplementari: così si intitola una storia ambienta nel mondo dello sport sul ghiaccio. Giuseppe Zeno è Sandro, ex allenatore di hockey scivolato nella disgrazia dopo una carriera brillante, a cui viene offerta un’ultima possibilità: guidare una squadra di ragazzi cresciuti in contesti difficili. Ma il vero colpo di scena arriva sul ghiaccio di quel palazzetto, quando si ritrova faccia a faccia con Thea, la figlia che non vede da anni. E poi c’è Julia, ex pattinatrice e allenatrice, con cui sente nascere una connessione inattesa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera in tv "Tempi supplementari" con Giuseppe Zeno: il film tra hockey e sentimenti chiude la stagione del ciclo "Purché finisca bene"

Leggi anche: Tempi supplementari, stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama e cast

Leggi anche: Tempi supplementari, stasera il film del ciclo Purché finisca bene

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tempi supplementari, stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama e cast; Tempi Supplementari, in tv Giuseppe Zeno padre-allenatore sul ghiaccio veneto; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 7 gennaio; Programmi TV 7 gennaio 2026: cosa vedere stasera.

Tempi supplementari stasera su Rai 1: trama e cast del film con Giuseppe Zeno ambientato nel mondo dell’hockey - Nel mondo dell'hockey giovanile, Giuseppe Zeno interpreta un uomo in cerca di riscatto: stasera, 7 gennaio, su Rai 1 va in onda Tempi supplementari, una storia di sport, legami familiari spezzati e nu ... movieplayer.it