Startlist sprint maschile Oberhof 2026 | orario programma tv streaming

Ecco le informazioni sulla startlist sprint maschile di Oberhof 2026, in programma giovedì 8 gennaio alle 11.30. La gara, valida per la Coppa del Mondo di biathlon, si svolgerà a Oberhof e sarà trasmessa in diretta su tv e streaming. Di seguito, orario, programma e dettagli per seguire l’evento in modo pratico e preciso.

Giovedì 8 gennaio (ore 11.30) andrà in scena la sprint maschile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Il massimo circuito internazionale itinerante tornerà in scena dopo la pausa per le festività natalizie e si ripartirà con la gara veloce: 10 km sugli sci di fondo e un paio di passaggi al poligono (una serie in piedi e una a terra), ogni errore comporterà un giro di penalità e i distacchi accumulati al traguardo verranno presi in considerazione per l'inseguimento di sabato. L'Italia sognerà in grande con Tommaso Giacomel dopo gli eccellenti risultati conseguiti nella prima parte della stagione.

