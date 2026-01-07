Startlist sprint femminile Oberhof 2026 | orario programma tv streaming

La startlist della sprint femminile di Oberhof 2026, valida per la Coppa del Mondo di biathlon, sarà pubblicata in vista della gara di giovedì 8 gennaio alle 14.15. In questa pagina troverai tutte le informazioni su orario, programma, modalità di visione in TV e streaming, per seguire l’evento in modo semplice e aggiornato.

Giovedì 8 gennaio (ore 14.15) andrà in scena la sprint femminile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. L’evento era originariamente previsto per venerdì, ma le previsioni meteo avverse hanno suggerito agli organizzatori di anticipare di un giorno la gara veloce in Germania: 7,5 km sugli sci di fondo e un paio di passaggi al poligono (una serie in piedi e una a terra), ogni errore comporterà un giro di penalità e i distacchi accumulati verranno presi in considerazione per l’inseguimento di sabato. L’Italia non potrà fare affidamento sulle sue stelle Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, che hanno deciso di concentrarsi su una serie di allenamenti mirati in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

