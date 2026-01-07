Stalking e lesioni | condannato un 41enne di Avellino

Un uomo di 41 anni di Avellino è stato condannato per stalking e lesioni. La vicenda, durata circa un anno, riguarda comportamenti vessatori legati a una relazione terminata e a un conflitto ancora irrisolto. La sentenza conferma l'importanza di intervenire tempestivamente in casi di condotte persecutorie e violente, sottolineando la rilevanza della tutela delle vittime.

AVELLINO – La vicenda che giunge oggi a sentenza si sviluppa nel corso di un anno, tra comportamenti qualificati dagli investigatori come vessatori, una relazione conclusa e un conflitto mai davvero risolto.Il giudizio abbreviato celebrato davanti al Gup del Tribunale di Avellino, Antonio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

