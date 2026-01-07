Stagioni Russe | a Roma l’arte di Dmitriy Permiakov

Stagioni Russe è la prima mostra personale a Roma dell’artista Dmitriy Permiakov. L’esposizione si terrà presso Medina Art Gallery, in via Angelo Poliziano 4-6, dal 16 al 22 gennaio 2026. L’evento presenta una selezione delle opere del pittore contemporaneo, offrendo un’occasione per conoscere il suo stile e la sua visione artistica. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di arte contemporanea e cultura russa.

Cosa: Stagioni Russe, la prima mostra personale a Roma del pittore contemporaneo Dmitriy Permiakov.. Dove e Quando: Medina Art Gallery, via Angelo Poliziano 4-6; dal 16 al 22 gennaio 2026.. Perché: Un’occasione per esplorare il legame tra la tradizione russa e l’impressionismo francese attraverso paesaggi carichi di lirismo e spiritualità.. Roma torna a essere il centro di un dialogo culturale internazionale che affonda le sue radici nella storia profonda dell’arte europea. Dal 16 al 22 gennaio 2026, gli spazi della Medina Art Gallery ospitano Stagioni Russe, la prima esposizione capitolina dedicata a Dmitriy Permiakov. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Stagioni Russe: a Roma l’arte di Dmitriy Permiakov Leggi anche: Geografie della memoria: le Stagioni Russe di Evgenia Buravleva Leggi anche: La maratona di Pisa parla russo con Dmitriy Nedelin Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La personale dal titolo “Stagioni Russe” di Dmitriy Permiakov arriva a Roma - La personale dal titolo “Stagioni Russe” di Dmitriy Permiakov, a cura di Martina Scavone e Valeriy Voronin, si svolgerà presso lo spazio espositivo "Medina Art Gallery". corrierenazionale.it

Dmitriy Permiakov. Stagioni Russe - Dal 16 al 22 gennaio 2026 Medina Art Gallery presenta la mostra personale Stagioni Russe di Dmitriy Permiakov, a cura di Martina Scavone e Valeriy Voronin. itinerarinellarte.it

