Sradica un segnale lo scaglia su un’auto Arrestato tunisino

Un uomo tunisino è stato arrestato dopo aver rimosso un palo della segnaletica e averlo lanciato contro il parabrezza di un’auto parcheggiata, provocandone il danneggiamento. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua immediata cattura. L’episodio si è verificato in una zona urbana, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di comportamento sulla strada.

