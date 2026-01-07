Sradica un segnale lo scaglia su un’auto Arrestato tunisino
Un uomo tunisino è stato arrestato dopo aver rimosso un palo della segnaletica e averlo lanciato contro il parabrezza di un’auto parcheggiata, provocandone il danneggiamento. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua immediata cattura. L’episodio si è verificato in una zona urbana, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di comportamento sulla strada.
Prima ha divelto un palo della segnaletica stradale, dopo di che lo ha scagliato contro il parabrezza di un’ auto parcheggiata in strada, danneggiandola. All’arrivo della pattuglia, si è scagliato anche addosso ai carabinieri intervenuti. Il giovane, un 20enne di origine tunisina è stato denunciato. L’episodio è avvenuto lunedì notte in via IV novembre quando i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti sul posto su segnalazione dei cittadini. Una volta arrivati, i carabinieri hanno sopreso il giovane, senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti di polizia ancora in strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
