Spread a 65 punti e rendimenti in calo titoli italiani sempre più sicuri per i mercati
Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si riduce, attestandosi a 65 punti base. Dopo un inizio anno caratterizzato da aumenti, il differenziale ha mostrato segnali di stabilizzazione, confermando la maggiore affidabilità dei titoli italiani sui mercati. Questa dinamica riflette un miglioramento della percezione del rischio e una maggiore sicurezza per gli investitori nel contesto attuale.
Torna a calare lo spread t ra Btp italiani e Bund tedeschi. Il differenziale del rendimento tra i titoli di Stato del nostro Paese e quelli di Berlino è tornato a scendere dopo una serie di rialzi nei primi giorni dell’anno, che avevano fatto pensare a una possibile inversione di tendenza della traiettoria che, da aprile, ha portato al dimezzamento dello spread. I livelli del differenziale sono tornati invece a quelli di fine 2025 arrivando a 65 punti base e scongiurando un ritorno sopra i 70. Si allontana nuovamente quindi la parità con i rendimenti dei titoli francesi, che stanno comunque rientrando ai livelli degli ultimi anni dopo un periodo di instabilità politica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Borse 6 gennaio poco mosse ma Piazza Affari sfiora quota 46 mila e lo spread Btp-Bund scende a 65 punti.
