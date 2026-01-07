Sport territorio e tradizione con la Decamerun di Certaldo

La DecameRun di Certaldo, in programma domenica 11 gennaio, è un evento che unisce sport, territorio e tradizione. Giunta alla sua nuova edizione, questa corsa rappresenta un momento di incontro e valorizzazione del patrimonio locale, attirando appassionati e cittadini. Un’occasione per vivere la bellezza del paesaggio toscano attraverso una manifestazione che unisce sportivezza e rispetto per le radici culturali della zona.

