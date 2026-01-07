Sport territorio e tradizione con la Decamerun di Certaldo
La DecameRun di Certaldo, in programma domenica 11 gennaio, è un evento che unisce sport, territorio e tradizione. Giunta alla sua nuova edizione, questa corsa rappresenta un momento di incontro e valorizzazione del patrimonio locale, attirando appassionati e cittadini. Un’occasione per vivere la bellezza del paesaggio toscano attraverso una manifestazione che unisce sportivezza e rispetto per le radici culturali della zona.
Certaldo, 7 gennaio 2026 – Domenica 11 gennaio Certaldo si prepara ad accogliere nuovamente la grande corsa con la DecameRun, appuntamento ormai atteso nel panorama podistico toscano. Una manifestazione che unisce sport, territorio e tradizione, immersa nello scenario suggestivo della terra di Giovanni Boccaccio. Il programma prevede una gara competitiva di 12,5 km, affiancata da un percorso ridotto di 5 km e da una coinvolgente prova di Nordic Walking con istruttore. Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 in Piazza dei Macelli (ex locali macelli), mentre la partenza ufficiale avverrà alle ore 9.30 da Piazza Boccaccio, cuore pulsante del borgo medievale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: "Natale per Verona" anima la città con appuntamenti diffusi tra tradizione, cultura, sport e attività per tutte le età
Leggi anche: Maggi: “Un anno da record per lo sport e il turismo: così lo sport diventa motore di sviluppo per il territorio”
La commissione istruttoria n. 1 Sviluppo del territorio, Educazione, Sport e Periferie è convocata per: mercoledì 21 gennaio 2026 dalle 18:15 alle 19:30 presso l'Istituto Comprensivo Simona Giorgi, viale Brianza 18 All'Ordine del giorno: 1. Sopralluo - facebook.com facebook
Sport, territorio e turismo insieme. A Campo di Giove nasce la partnership con il #PescaraCalcio: ritiri, valorizzazione delle aree interne e sviluppo. La Regione sostiene con 70.000 € per impianti moderni e di qualità. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.