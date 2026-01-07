Ecco gli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 7 gennaio, disponibili in tv e streaming. Tra gli appuntamenti, ci sono discipline invernali, basket, tennis e calcio, con orari e canali da consultare per seguire gli eventi in modo semplice e affidabile. Questa guida fornisce tutte le informazioni necessarie per conoscere gli orari e i mezzi per seguire lo sport di oggi.

Oggi, mercoledì 7 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, skeleton, snowboard, e sci freestyle, il basket con l’EuroCup, il tennis con la United Cup ed i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora. Saranno cinque le azzurre al via della prima manche del secondo gigante femminile di Tremblant (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino: oggi l’azione scatterà alle ore 15.00 italiane, e saranno 82 le atlete in gara. Cambieranno i pettorali di partenza rispetto alla prima gara di ieri: nella prima manche Giada D’Antonio partirà col 17, mentre Anna Trocker scatterà col 3, Francesca Fanti col 10, Giorgia Collomb col 33 e Cecilia Pizzinato col 37. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 7 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi anche: Sport in tv oggi (mercoledì 7 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi anche: Sport in tv oggi (mercoledì 5 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sport in tv oggi mercoledì 31 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi mercoledì 7 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi mercoledì 31 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming; Stasera in tv 5 film e programmi di mercoledì 31 dicembre 2025.

Sport in tv oggi (mercoledì 7 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, mercoledì 7 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, skeleton, snowboard, e ... oasport.it