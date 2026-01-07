Spettacolo pirotecnico non autorizzato un denunciato
La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 45 anni proveniente dalla provincia di Taranto per aver organizzato uno spettacolo pirotecnico non autorizzato, in violazione delle norme di sicurezza pubblica. L’intervento rientra nelle attività di controllo volte a garantire il rispetto delle prescrizioni vigenti e la tutela della sicurezza dei cittadini.
Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 45enne originario della provincia jonica perché ritenuto presunto responsabile del reato di inosservanza delle prescrizioni dei provvedimenti dell’Autorità di Polizia in materia di sicurezza pubblica. Lo scorso 3 gennaio, in occasione di un evento di pubblico spettacolo ove era prevista l’accensione dei fuochi pirotecnici, il Team Artificieri della Questura di Taranto ha svolto un controllo finalizzato al rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione emessa dalla Divisione Polizia Amministrativa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Leggi anche: Da Parigi con amore per il Napoli: youtuber denunciato per spettacolo pirotecnico illegale
Leggi anche: Capodanno 2026, a Bangkok spettacolo pirotecnico sul fiume Chao Phraya
Santa Venerina, trasportavano in furgone 220 kg di esplosivo destinati a uno spettacolo pirotecnico abusivo: tre arresti; Botti illegali pronti per Capodanno, sequestrati 30 chili di esplosivi: denunciato venditore ambulante; Capodanno sicuro. Sequestrati botti illegali a Siracusa e Lentini, denunciato un 45enne; BRINDISI, CONTROLLI DI FINE ANNO: FUOCHI SEQUESTRATI, QUATTRO DENUNCE.
Taranto, denunciato 45enne per spettacolo pirotecnico non sicuro - La Polizia di Stato ha denunciato un 45enne per violazioni delle norme di sicurezza durante un evento pirotecnico a Taranto ... trmtv.it
Oltre 45mila spettacoli pirotecnici sequestrati: scatta la denuncia - Nei giorni che precedono San Silvestro le fiamme gialle hanno effettuato controlli serrati nella zona industriale di Padova al fine di intercettare depositi di botti non convenzionali e detenuti in zo ... padovaoggi.it
Misterbianco, vende fuochi d’artificio senza essere autorizzato: denunciato - La Polizia di Stato ha denunciato uomo, di origini cinesi, per aver messo in vendita artifizi pirotecnici senza autorizzazione, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e ... catanianews.it
Martedì 6 gennaio corteo per le vie del paese, spettacolo pirotecnico e falò finale. Un’edizione speciale legata al 60º anno di fondazione dell’Avis comunale - facebook.com facebook
Buon 2026 a tutti ! A #Venezia lo spettacolo pirotecnico in Bacino ha illuminato il nuovo anno in un tripudio di colori che ha trasformato la laguna in una grande scenografia in movimento. Energia e divertimento in Piazza Ferretto a #Mestre, che ha accolto x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.