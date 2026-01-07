La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 45 anni proveniente dalla provincia di Taranto per aver organizzato uno spettacolo pirotecnico non autorizzato, in violazione delle norme di sicurezza pubblica. L’intervento rientra nelle attività di controllo volte a garantire il rispetto delle prescrizioni vigenti e la tutela della sicurezza dei cittadini.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 45enne originario della provincia jonica perché ritenuto presunto responsabile del reato di inosservanza delle prescrizioni dei provvedimenti dell’Autorità di Polizia in materia di sicurezza pubblica. Lo scorso 3 gennaio, in occasione di un evento di pubblico spettacolo ove era prevista l’accensione dei fuochi pirotecnici, il Team Artificieri della Questura di Taranto ha svolto un controllo finalizzato al rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione emessa dalla Divisione Polizia Amministrativa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Spettacolo pirotecnico non autorizzato, un denunciato

