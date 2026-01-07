Dal 9 all’11 gennaio, gli Europei di speed skating si terranno sull’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia. Questa competizione rappresenta un’occasione importante per Davide Ghiotto e gli altri atleti di misurarsi con il livello europeo, con l’obiettivo di consolidare la preparazione in vista dei prossimi Giochi. Un momento di confronto e crescita nel percorso di crescita sportiva.

Si testeranno gli equilibri dal 9 all’11 gennaio sull’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki (Polonia). Nell’ Arena Lodowa gli Europei saranno l’occasione per capire che aria tira nello speed skating, prima di essere al via tra un mese circa delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Una vicinanza temporale che ha suggerito un approccio particolare. Rassegna continentale, infatti, tra tante assenze e la scelta di diversi atleti di rilievo è stata quella di lavorare in vista di quel che sarà piuttosto che di competere. Discorso diverso per la Nazionale italiana che risponderà presente con una formazione competitiva, chiaramente in fase di carico per l’appuntamento a Cinque Cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Speed skating, Davide Ghiotto e gli Europei da vivere come tappa di passaggio verso i Giochi

