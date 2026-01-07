Spazio civico sotto pressione | il nuovo allarme globale e il declassamento dell’Italia

Lo spazio civico a livello mondiale è sotto crescente pressione, evidenziando un deterioramento delle libertà democratiche. In questo contesto, l’Italia rischia di essere declassata, segnando un passo indietro rispetto ai valori fondamentali di partecipazione e tutela dei diritti. Un’analisi approfondita di questa tendenza, pubblicata dal Comitato di Redazione dell’ASviS, evidenzia le sfide attuali e le implicazioni per il nostro paese.

di Tommaso Tautonico, Comitato dell'ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 17 dicembre 2025 Il quadro globale delle libertà democratiche continua a deteriorarsi. Lo rileva il rapporto annuale di Civicus Monitor, piattaforma di ricerca che valuta l'andamento di 198 Paesi e territori, assegnando a ciascun Paese un punteggio da 0 a 100 sulla base di segnalazioni verificate di violazioni, proteste represse, censura, detenzione di attivisti e limitazioni alla libertà di associazione. Lo studio segnala un peggioramento in 18 Paesi rispetto allo scorso anno. Di questi, 15 Paesi hanno registrato un vero proprio declassamento di categoria, con Burundi e Sudan che scivolano nella categoria più grave di "spazio civico chiuso" e Madagascar che passa a "represso".

