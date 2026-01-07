Sparta Rotterdam follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp | Sei una frittella Il caso Braaf

Una disputa sui social media tra l’agente di Jerson e il direttore sportivo Nijkamp ha suscitato molta attenzione nel calcio olandese. La polemica nasce dal rifiuto di Sparta Rotterdam di acquistare Braaf, portando a insulti pubblici e tensioni tra le parti. Questo episodio evidenzia come le controversie online possano influenzare le dinamiche delle società calcistiche e generare discussioni nel settore.

Sparta Rotterdam, incredibile scontro social tra l’agente di Jerson e il ds Nijkamp: il motivo della disputa è il rifiuto dell’acquisto di Braaf Un incredibile scontro social sta scuotendo il calcio olandese. Jercely Cabral, intermediario e fratello del calciatore Jerson, ha reso pubblica una conversazione privata avuta con Gerard Nijkamp, attuale direttore tecnico dello Sparta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

