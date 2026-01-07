Sparse 400 tonnellate di sale sulle strade del territorio

Nelle ultime ore, la neve ha interessato la provincia di Rimini, portando a interventi di Protezione Civile, vigili del fuoco e forze di polizia locale. Sono state distribuite circa 400 tonnellate di sale sulle strade per garantire la sicurezza e mantenere la circolazione. La situazione richiede attenzione e collaborazione per affrontare le condizioni meteorologiche in corso.

Protezione Civile, vigili del fuoco, polizie locali: la neve caduta nelle ultime ore sulla provincia di Rimini ha messo subito in moto la macchina dell’emergenza. Nel complesso, la situazione resta sotto controllo, ma gli interventi sul territorio non sono mancati. I vigili del fuoco hanno effettuato una ventina di interventi in tutta la provincia, concentrati in gran parte sulla rimozione di rami e alberi caduti o pericolanti a causa del peso della neve. In alcuni casi è stato necessario intervenire anche su tensostrutture che, appesantite dagli accumuli, presentavano rischi per la sicurezza. Non si segnalano persone isolate, mentre sono stati registrati soltanto alcuni blackout sparsi, risolti nel giro di breve tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sparse 400 tonnellate di sale sulle strade del territorio Leggi anche: Notte di lavoro per i volontari della Protezione Civile a Sezze: sale sparso sulle strade contro il ghiaccio Leggi anche: Tajani: "Dall'Italia a Gaza 2.400 tonnellate di prodotti alimentari" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sparse 400 tonnellate di sale sulle strade del territorio. Sparse 400 tonnellate di sale sulle strade del territorio - Protezione Civile, vigili del fuoco, polizie locali: la neve caduta nelle ultime ore sulla provincia di Rimini ha messo ... msn.com

La Befana porta neve e gelate: "Pronte 400 tonnellate di sale. Daremo priorità a strade e scuole" - Le temperature un poco più miti in queste ultime ore non devono ingannare. msn.com

Tyson lo evitó Eric Esch - nome d’arte “Butterbean” - cominciò a combattere nei bar dell’Alabama, lontanissimo dalle luci dei riflettori. Erano gli anni ‘90 e non esistevano i social, ma presto si sparse la voce di un uomo di quasi 180 kg che sapeva boxare ed er - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.