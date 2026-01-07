Nel 2020, un carabiniere che uccise un ladro in fuga, colpendo anche un collega con un cacciavite, è stato condannato dal tribunale di Roma a tre anni di carcere. La sentenza riconosce la responsabilità del militare, che aveva agito in una situazione complessa e rischiosa. La decisione evidenzia l’importanza delle norme sulla proporzionalità dell’uso della forza nelle operazioni di pubblica sicurezza.

Alla fine, per il tribunale di Roma, il carabiniere che nel 2020 uccise un cittadino di siriano, Jamal Baldawi, che, per coprirsi la fuga, colpì con un cacciavite un collega, è colpevole e meritevole di scontare tre anni di carcere. Tutto inizia a Roma, quartiere Eur: i carabinieri vengono chiamati perché qualcuno ha notato un soggetto aggirarsi in un ufficio. Era la notte tra il 19 e 20 settembre 2020, l'Italia stava provando a rialzarsi dopo la chiusura per Covid e un'estate trascorsa in bilico tra aperture, divieti e regolamenti. I rumori in un ufficio, soprattutto se chiuso, non passavano inosservati: per questo motivo il portiere ha deciso di chiarare il 112 e allertare i militari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sparò al ladro in fuga uccidendolo: tre anni di carcere per il carabiniere

Leggi anche: Roma: sparò e uccise ladro in fuga, carabiniere condannato a tre anni

Leggi anche: Svaligiava le case: altri tre anni di carcere per il ladro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

In edicola con #Prealpina #Varese | Faccia a faccia con il ladro acrobata #Gallarate | Giudice di pace, ventimila pratiche in attesa #Immobili | Affitti lunghi, c'è l'accordo #Varese | Stop ai lavori della ciclabile #BustoArsizio | Mille regali sospesi per chi ha bis - facebook.com facebook