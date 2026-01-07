Spari per strada un uomo ferito parla la ex dell’arrestato | Mi ha inseguita Voleva uccidermi

Un episodio di violenza si è verificato a Nardò, dove un uomo è stato ferito durante uno scontro per strada. Secondo la testimonianza dell’ex compagna dell’arrestato, quest’ultimo l’avrebbe inseguita per diversi chilometri, minacciandola con una pistola e urlando intenzioni omicidi. La vicenda evidenzia i pericoli della violenza domestica e le conseguenti conseguenze penali.

NARDÒ - “Non c’è stata nessuna lite. Il mio ex marito mi ha inseguita da Santa Maria al Bagno fino a Nardò e, quando mi sono fermata sotto casa di un’amica in cerca di riparo, ha estratto una pistola puntandomela contro e urlando: ‘Devi morire!’”. Sono le parole con cui la donna ricostruisce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Spari per strada, un uomo ferito, parla la ex dell’arrestato: “Mi ha inseguita. Voleva uccidermi” Leggi anche: Sangue in Bolognina, uomo ferito in strada: "Sentiti degli spari" | VIDEO Leggi anche: La lite con la ex, gli spari e un uomo ferito, l’arrestato scagiona il figlio e spiega: “Dovevo difendermi” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La lite con la ex, gli spari e un uomo ferito, padre scagiona il figlio e spiega: “Dovevo difendermi”; Spari in strada dopo lite con l’ex moglie, arrestati padre e figlio. Ferito l’uomo che proteggeva la donna; Aggressione choc a Roma: ferito in strada da tre uomini con mannaia e mazza da golf, è grave; Spari fuori da una discoteca: ferito un ragazzo. Spari in strada dopo lite con l’ex moglie, arrestati padre e figlio. Ferito l’uomo che proteggeva la donna - Padre e figlio, di 41 e 15 anni, sono finiti in manette per il tentato omicidio aggravato ... corrieresalentino.it

La lite con la ex, gli spari e un uomo ferito, l’arrestato scagiona il figlio e spiega: “Dovevo difendermi” - Si sono svolti oggi gli interrogatori del 41enne gallipolino e del minorenne accusati del ferimento di un 51enne avvenuto il giorno di Capodanno a Nardò. lecceprima.it

Spari a Nardò, ferito un uomo - Per cause ancora da chiarire un uomo sarebbe stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco ... trnews.it

#Napoli Spari in strada la notte dell'Epifania Un ragazzo gambizzato all'esterno della discoteca - facebook.com facebook

Spari nel Veronese contro #ciclisti. Denunciato un 25enne: “Intralciavano la strada”. Il gruppo ancora sotto choc: “Abbiamo paura di tornare in strada”. #Tg1 Lorenzo Santorelli x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.