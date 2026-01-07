Spari contro il fratello di Pisacane | fermati i presunti aggressori

Da napolitoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono state fermate a Pescara in relazione all'aggressione avvenuta il 3 gennaio nei quartieri Spagnoli di Napoli, che ha coinvolto Gianluca e Andrea Pisacane, rispettivamente fratello e padre dell'allenatore del Cagliari. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell'incidente e identificare eventuali altre persone coinvolte.

Due persone sono state fermate a Pescara in relazione all'aggressione avvenuta il 3 gennaio scorso nei quartieri Spagnoli di Napoli, nei confronti Gianluca e Andrea Pisacane, fratello e padre dell'allenatore del Cagliari. I due sarebbero stati presi di mira in una sorta di spedizione punitiva. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

spari contro il fratello di pisacane fermati i presunti aggressori

© Napolitoday.it - Spari contro il fratello di Pisacane: fermati i presunti aggressori

Leggi anche: Fermati gli aggressori di Gianluca Pisacane, fratello di Fabio allenatore del Cagliari: presi a Pescara dalla polizia

Leggi anche: Notte di spari a Napoli: colpito il fratello dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane, aggredito il papà

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Spari contro Gianluca Pisacane, i genitori: Ci stavano aspettando, è stato un agguato; Pisacane, familiari dell'allenatore aggrediti a Napoli: spari contro il fratello, «Mio padre non è stato coinvolto». Cosa è successo; Napoli, ferito a colpi di pistola il fratello dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane; Spari a Napoli contro il fratello dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane, picchiato anche il padre.

spari contro fratello pisacaneSpari contro il fratello di Pisacane a Napoli: i presunti aggressori fermati a Pescara - Due persone sono state fermate a Pescara in relazione all'aggressione avvenuta il 3 gennaio scorso nei quartieri Spagnoli di Napoli, nei confronti del fratello e del padre dell'allenatore del Cagliari ... msn.com

spari contro fratello pisacaneFermati gli aggressori di Gianluca Pisacane, fratello di Fabio allenatore del Cagliari: presi a Pescara dalla polizia - Fermati due presunti aggressori di Gianluca Pisacane, il fratello dell'allenatore del Cagliari, colpito da proiettili alle gambe il 3 gennaio ai Quartieri ... fanpage.it

spari contro fratello pisacaneSpari ai Quartieri Spagnoli, svolta nelle indagini sul ferimento di Pisacane - Le immagini delle telecamere portano a una svolta nell’indagine sul ferimento di Gianluca Pisacane ai Quartieri Spagnoli: identificato il commando armato. stylo24.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.