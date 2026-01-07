Spari contro il fratello di Pisacane | fermati i presunti aggressori

Due persone sono state fermate a Pescara in relazione all'aggressione avvenuta il 3 gennaio nei quartieri Spagnoli di Napoli, che ha coinvolto Gianluca e Andrea Pisacane, rispettivamente fratello e padre dell'allenatore del Cagliari. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell'incidente e identificare eventuali altre persone coinvolte.

Due persone sono state fermate a Pescara in relazione all'aggressione avvenuta il 3 gennaio scorso nei quartieri Spagnoli di Napoli, nei confronti Gianluca e Andrea Pisacane, fratello e padre dell'allenatore del Cagliari. I due sarebbero stati presi di mira in una sorta di spedizione punitiva.

