Spalletti tuona | Mettono confusione con questi videini col cellulare perché hanno un amico che allena da un’altra parte e fanno i fenomeni A chi si riferiva dopo Sassuolo Juve!

Dopo la vittoria della Juventus contro il Sassuolo, Luciano Spalletti ha espresso il suo disappunto riguardo alle pratiche di alcuni giovani calciatori, criticando l’uso eccessivo dei video sul cellulare e il confronto con amici allenatori di altre squadre. La sua dichiarazione evidenzia le tensioni e le sfide che ancora caratterizzano il mondo del calcio giovanile, anche in un momento di risultato positivo per la Juventus.

Spalletti si è sfogato dopo il match vinto dalla Juve contro il Sassuolo: a chi si è riferito il tecnico bianconero in conferenza stampa La vittoria conquistata al Mapei Stadium contro il Sassuolo ha riportato i tre punti in casa Juventus, ma non ha spento il fuoco delle polemiche divampate nell'ultima settimana.

