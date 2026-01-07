Spalletti si è stufato piazza pulita | in 5 via dalla Juve
Dopo recenti cambiamenti e risultati altalenanti, Spalletti ha deciso di intraprendere una svolta drastica, escludendo cinque giocatori dalla rosa della Juventus. Questa scelta segna una fase di rinnovamento e riflessione per il club, che cerca di risolvere le criticità e ripristinare un percorso stabile. La decisione riflette un approccio deciso verso il miglioramento della squadra, in un momento di particolare attenzione e scrutinio.
Quando la Juve sembra aver ripreso i binari giusti, arriva sempre uno stop improvviso. Poco contano le motivazioni, perché Spalletti si è stufato e ne fa fuori 5. Il momento che sta vivendo la Juventus è tra i più delicati degli ultimi anni, perché le fragilità non riguardano un solo fronte, ma attraversano l’intero progetto. . 🔗 Leggi su Sportface.it
