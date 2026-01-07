Spalletti e il gruppo Juve | Abbiamo fatto scudo su David me lo aspettavo Stasera parmigiano e vongole
Luciano Spalletti commenta la vittoria contro il Sassuolo, sottolineando il forte senso di squadra della Juventus. L’allenatore evidenzia il supporto ricevuto da David e il clima di solidarietà tra i giocatori. La serata si conclude con un momento di convivialità, tra parmigiano e vongole, simbolo di un gruppo unito e determinato a continuare su questa strada.
Luciano Spalletti si gode la vittoria contro il sassuolo ma soprattutto il ritrovato spirito Juve: "David ha capito di avere tanti amici nello spogliatoio e stasera si festeggia." Poi il rotondo 3-0: "Altra prestazione importante ma certe volte ci addormentiamo ancora". 🔗 Leggi su Fanpage.it
