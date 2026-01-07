Spalletti a DAZN | Fatte nelle ultime due delle belle prestazioni Abbraccio al gol di David? Mi sarei sorpreso se la squadra non avesse fatto scudo
Luciano Spalletti ha commentato le recenti prestazioni della sua squadra, evidenziando come le ultime due siano state particolarmente positive. In un’intervista a DAZN, ha sottolineato l’importanza del gruppo e ha commentato anche il gol di David, affermando di non essere stato sorpreso dalla reazione della squadra. Le sue parole riflettono un atteggiamento di moderata soddisfazione e attenzione ai dettagli, nel rispetto del percorso della squadra.
Spalletti a DAZN: «Fatte nelle ultime due delle belle prestazioni». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo la vittoria con il Sassuolo. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Sassuolo e Juventus, terminata 3-0 in favore dei bianconeri. Le sue dichiarazioni. DAVID – « C’era una presa di posizione da parte di tutti. Quando sei dentro è diverso che vedere da fuori. Quando ti arrivano tutte quelle offese lì mi sarei sorpreso se la squadra non avesse fatto scudo dopo tutto quello che è successo. Lui ha fatto una grande prestazione ed era il momento di fargli sentire gli amici che ha dentro lo spogliatoio » CHIAVE – « La squadra ha lavorato bene quando il Sassuolo tentava di costruire, togliendo sempre al Sassuolo la possibilità di avere la superiorità numerica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Sabatini: “Se il gol del Milan contro la Lazio l’avesse fatto una squadra di Guardiola …”
Leggi anche: David a DAZN: «Dovevo fare quel gol ma l’importante è tornare a vincere. L’abbraccio di Spalletti? È bello avere questo gruppo, ci spinge molto»
Spalletti a DAZN dopo Juventus-Lecce: Il rigore di David lo dovevate battere voi... ma la prossima volta interverrò; Spalletti sul rigore: L'errore di David? Secondo me dovevate batterlo voi!; Spalletti: David è un rigorista? Secondo me lo dovevate battere voi... Abbiamo fatto un'ottima partita; Spalletti: “David è un rigorista: cos’è successo con Yildiz e Locatelli”. E si ferma ancora Conceicao.
Juventus, Spalletti: “Decido sempre chi tira i rigori, ma i calciatori hanno una loro testa” - Juventus, che è tornato a parlare del rigore di David nella partita contro il Lecce ... gianlucadimarzio.com
Post Juventus-Lecce, Spalletti a Dazn: "La prossima volta il rigore battetelo voi" - Il pareggio interno contro il Lecce lascia l'amaro in bocca in casa Juventus, frenando bruscamente una rincorsa verso le zone nobili della classifica che sembrava aver preso il giusto ritmo. it.blastingnews.com
Spalletti a DAZN: "Bisogna migliorare le scelte dentro l'area. Il rigore di David? Battetelo voi, lui è un rigorista e li batte benissimo" - Luciano Spalletti commenta il deludente pareggio casalingo della Juventus ai microfoni di DAZN. tuttojuve.com
#Spalletti mette le cose in chiaro “I rigoristi li decido io” #SassuoloJuventus #DAZN x.com
Luciano Spalletti ai microfoni di 'DAZN': DAVID TITOLARE - "Io decido sempre chi tira il rigore, non bisogna dar retta a quelli che prendono il telefonino e filmano. Lo scriviamo sempre sui fogli nello spogliatoio, domenica c'era scritto Locatelli e Yildiz. Han - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.