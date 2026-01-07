Luciano Spalletti ha commentato le recenti prestazioni della sua squadra, evidenziando come le ultime due siano state particolarmente positive. In un’intervista a DAZN, ha sottolineato l’importanza del gruppo e ha commentato anche il gol di David, affermando di non essere stato sorpreso dalla reazione della squadra. Le sue parole riflettono un atteggiamento di moderata soddisfazione e attenzione ai dettagli, nel rispetto del percorso della squadra.

Spalletti a DAZN: «Fatte nelle ultime due delle belle prestazioni». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo la vittoria con il Sassuolo. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Sassuolo e Juventus, terminata 3-0 in favore dei bianconeri. Le sue dichiarazioni. DAVID – « C’era una presa di posizione da parte di tutti. Quando sei dentro è diverso che vedere da fuori. Quando ti arrivano tutte quelle offese lì mi sarei sorpreso se la squadra non avesse fatto scudo dopo tutto quello che è successo. Lui ha fatto una grande prestazione ed era il momento di fargli sentire gli amici che ha dentro lo spogliatoio » CHIAVE – « La squadra ha lavorato bene quando il Sassuolo tentava di costruire, togliendo sempre al Sassuolo la possibilità di avere la superiorità numerica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a DAZN: «Fatte nelle ultime due delle belle prestazioni. Abbraccio al gol di David? Mi sarei sorpreso se la squadra non avesse fatto scudo»

