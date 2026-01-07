Spaccata a Cittadella Baggio Ascom | Serve comuniune d' intenti per prevenire questo fenomeno

Un episodio di criminalità si è verificato recentemente a Cittadella, dove il negozio Brand Cycles è stato oggetto di una spaccata notturna. Baggio, rappresentante di Ascom, sottolinea l’importanza di una comune iniziativa tra istituzioni e operatori per prevenire simili incidenti e tutelare il commercio locale. La collaborazione tra le parti è fondamentale per affrontare efficacemente questa crescente problematica e garantire la sicurezza delle attività economiche del territorio.

