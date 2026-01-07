Sospeso senza stipendio da Unisa | il Tar dà ragione al professore Alfano

Il Tar ha accolto il ricorso del professore Carmine Alfano, sospeso senza stipendio dall’Università di Salerno. La decisione cancella la sanzione disciplinare inflitta dall’ateneo, ripristinando i diritti del docente. Questa pronuncia rappresenta un importante precedente nel contesto delle relazioni tra università e personale docente, evidenziando l’importanza del rispetto delle procedure e dei diritti di chi lavora nel settore accademico.

Stop alla sanzione disciplinare inflitta dall’Università di Salerno nei confronti del docente Carmine Alfano. Il Tar ha infatti accolto il ricorso presentato dal professore, sospeso dall’insegnamento e dallo stipendio dall’Ateneo, disponendo l’annullamento del provvedimento. La vicenda nasce da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

