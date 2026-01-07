Sorrento un rinforzo dal Giugliano per mister Serpini

Il Sorrento Calcio 1945 ha annunciato l’ingaggio temporaneo di Matteo Milan dal Pescara. Questa operazione mira a rafforzare la rosa del club in vista delle prossime gare. L’accordo è stato formalizzato e il giocatore si unisce alla squadra con l’obiettivo di contribuire alle sfide future.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di essersi assicurato, a titolo temporaneo dal Pescara, il diritto alle prestazioni sportive di Matteo Milan. Milan, nato a Milano il 12022006, è un terzino destro cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. All’attivo già due campionati in D con Sangiuliano e Ravenna (50 presenze play off compresi, un gol) e 15 partite quest’anno in Serie C con la maglia del Giugliano (più una apparizione in Coppa Italia). Milan si è aggregato oggi ai suoi nuovi compagni svolgendo il suo primo allenamento sotto la guida di mister Serpini. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sorrento, un rinforzo dal Giugliano per mister Serpini Leggi anche: Serie C. Carpi, per Panelli un cauto ottimismo . Mister Serpini riparte dal Sorrento Leggi anche: Giugliano, arriva seconda sconfitta per mister Capuano: tigrotti sconfitti in casa dal Cerignola Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Primo rinforzo per il Sorrento nel mercato di gennaio - Il Sorrento Calcio 1945 srl rende noto di essersi assicurato, a titolo temporaneo dal Pescara, il diritto alle prestazioni sportive di Matteo Milan. sorrentopress.it

Sorrento, arriva il terzino destro Milan dal Pescara. Era al Giugliano - Dopo aver giocato la prima parte di stagione con la maglia del Giugliano per il terzino destro Milan c'è un nuovo prestito in Serie C. tuttomercatoweb.com

Sorrento, doppia trattativa in chiusura: oggi le firme di Ricci e Milan - Il Sorrento batte due colpi sul mercato, per potenziare la rosa a disposizione di mister Serpini. tuttoc.com

È in arrivo un nuovo rinforzo per il Giugliano di Capuano: l’attaccante Giovanni Volpe. Il classe 2002 di proprietà del Catanzaro ha trascorso la prima parte della stagione a Monopoli, realizzando 2 gol in 11 presenze. #dimarzio #giugliano #lacasadic - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.