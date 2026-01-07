Sorpresa al Maradona | il Verona va avanti di due reti il Napoli la riprende ma Conte rallenta prima dell' Inter
Durante la partita al Maradona, il Verona si porta avanti di due reti all’intervallo. Il Napoli, con determinazione, recupera la partita grazie a due gol annullati e un pareggio nel secondo tempo. Nel finale, tuttavia, gli azzurri rischiano di perdere, ma la partita si conclude con un pareggio. Un incontro caratterizzato da momenti di tensione e rimpianti, che evidenzia l’andamento incerto della sfida.
Gli azzurri si trovano sotto di due reti all'intervallo, pareggiano i conti dopo due gol annullati e nel recupero rischiano la sconfitta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Napoli-Verona, le mosse a sorpresa di Zanetti con Fallou Cham e Valentini; Simeone scarta il regalo di Bernede: Torino avanti 1-0 al 45' sul Verona; Exploit Primavera, settimo risultato utile consecutivo: è a soli 7 punti dal primo posto!; La decisione su Spinazzola e non solo. CdS anticipa le scelte di Conte per Lazio-Napoli.
