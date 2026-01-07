Sorpasso storico | il tennis batte il calcio anche nei ricavi nel 2025 ha incassato oltre 230 milioni il pallone circa 200

Nel 2025, il tennis ha superato il calcio in termini di ricavi, raggiungendo oltre 230 milioni di euro rispetto ai circa 200 milioni del pallone. Questo sorpasso riflette l’evoluzione del panorama sportivo, dove il tennis si distingue per trofei, successi e talenti emergenti. Un cambiamento che sottolinea come, nel tempo, le preferenze e le dinamiche del settore abbiano progressivamente favorito altri sport, confermando un trend ormai consolidato.

Per trofei, successi, talenti lanciati e qualità in campo, tra calcio e tennis non c'è storia già da qualche anno. Ma per la prima volta nella storia la Federtennis ha anche ottenuto più ricavi del calcio, i più alti tra tutte le federazioni sportive. I bilanci saranno approvati in primavera, ma è già un successo storico. La Federtennis, infatti, ha chiuso i conti dello scorso anno con un valore della produzione di oltre 230 milioni contro un giro d'affari che per la Figc, complice anche l'assenza di una grande manifestazione internazionale, dovrebbe essere poco sopra i 200 milioni. Nel bilancio di previsione 2025 della Federcalcio il valore della produzione era pari a 197 milioni.

Un sorpasso storico > Spinte dai successi sportivi e dal peso crescente degli eventi internazionali, le entrate della Federazione italiana tennis e padel superano nel 2025 i 230 milioni di euro, oltre i circa 200 milioni della FIGC

La @federtennis chiude il 2025 con oltre 230 milioni di euro di ricavi, superando per la prima volta nella storia la FIGC. Un sorpasso storico alimentato dai successi e dagli eventi internazionali. Tennis, un 2025 di prime volte: la FITP supera il calcio nei ricavi L x.com

