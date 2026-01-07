Sophie Turner è coinvolta in una rapina milionaria nel trailer di Steal

Sophie Turner, nota per il suo ruolo in Il Trono di Spade, sarà protagonista di Steal, una nuova serie targata Amazon in uscita il 21 gennaio. Nel trailer, l’attrice è coinvolta in una rapina milionaria, anticipando un racconto avvincente. La serie promette di approfondire temi di tensione e intrigo, offrendo una narrazione intensa e coinvolgente.

L'ex star del cult Il Trono di Spade tornerà protagonista di una serie tv in occasione del progetto targato Amazon in arrivo il 21 gennaio. Il 21 gennaio arriveranno in streaming su Prime Video i sei episodi della serie Steal, con protagonista l'attrice Sophie Turner, di cui Amazon ha condiviso il trailer. Il progetto, di genere thriller, è stato creato e scritto dallo scrittore Sotiris Nikias, al suo debutto nel mondo delle sceneggiature per il piccolo o grande schermo. Cosa racconterà la serie con Sophie Turner Al centro della trama di Steal c'è Zara, interpretata da Sophie Turner, che si ritrova inaspettatamente coinvolta in una rapina durante un normale giorno di lavoro nel suo ufficio della società Lochmill Capital, che si occupa di investimenti di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sophie Turner è coinvolta in una rapina milionaria nel trailer di Steal Leggi anche: Tomb Raider: Sigourney Weaver nel cast della serie con Sophie Turner? Leggi anche: Sophie turner protagonista nel thriller crime di prime video data di uscita ufficiale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sentite che cosa ha detto l'attrice di Game of Thrones e X-Men a proposito dell'attesa serie tv di Prime Video... https://serial.everyeye.it/notizie/tomb-raider-sophie-turner-rompe-silenzio-serie-e-promessa-fan-851840.htmlutm_medium=Social&utm_source=F - facebook.com facebook Ecco il cast del TOMB RAIDER di Prime Video, quello con Sophie Turner come Lara Croft. Si segnalano Martin Bobb-Semple (Zip), Bill Paterson (Winston, pronto per la cella frigorifera), Jason Isaacs (Atlas DeMornay) e Sigourney Weaver (il nuovo personaggi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.