Sono un nulla pieno di storie Vassalli il testimone scomodo
L’Italia narrata da Vassalli è un paese di storie silenziose e spesso invisibili, radicate nel passato ma ancora presenti nel nostro tessuto. Un territorio di persecuzioni, ingiustizie e sogni interrotti, che invita a riflettere sulle radici della nostra identità. Questa riflessione ci aiuta a comprendere meglio le sfide e le contraddizioni che ancora attraversano la nostra storia e il nostro presente.
C’è un’Italia che non coincide con l’attualità, ma che continua a parlarci dal fondo della Storia. È l’Italia delle persecuzioni, delle ingiustizie, dei sogni infranti e delle coscienze ostinate. L’autore de La chimera l’ha attraversata come un "viaggiatore nel tempo", e oggi Roberto Cicala e il suo Raccontare l’Italia. I libri di una vita di Sebastiano Vassalli (Il Mulino) – saggio con inediti e un’ampia antologia critica, pubblicato a dieci anni dalla scomparsa dello scrittore – provano a restituirne la complessità. "Vassalli è stato uno scrittore fuori dagli schemi", dice Cicala, editore, critico letterario e filologo, docente all’Università Cattolica di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sono un nulla pieno di storie. Vassalli, il testimone scomodo; Sebastiano Vassalli, dieci anni dopo.
Aironi, storie, ricordi e silenzi. L’eremo dell’“eretico”Vassalli - Biandrate, bassa pianura piemontese, terra d’acque tra il Sesia e il Ticino, una decina di chilometri a ovest di Novara, tra il Monte Rosa – che ora è coperto di nuvole sporche, ma certe mattine ... ilgiornale.it
