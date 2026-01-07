Sono un nulla pieno di storie Vassalli il testimone scomodo

L’Italia narrata da Vassalli è un paese di storie silenziose e spesso invisibili, radicate nel passato ma ancora presenti nel nostro tessuto. Un territorio di persecuzioni, ingiustizie e sogni interrotti, che invita a riflettere sulle radici della nostra identità. Questa riflessione ci aiuta a comprendere meglio le sfide e le contraddizioni che ancora attraversano la nostra storia e il nostro presente.

