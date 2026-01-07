Sono un grande il 9 gennaio in radio nuovo singolo di Tiziano Ferro

Il 9 gennaio, Tiziano Ferro torna in radio con il suo nuovo singolo,

Roma, 7 gen. (askanews) – Il 2026 di Tiziano Ferro si apre con “Sono un grande”, il nuovo singolo in radio da venerdì 9 gennaio per Sugar Music. Il brano, che ha dato il titolo all’ultimo disco del cantautore italiano, darà il via così ad un anno importante per Ferro, un anno che lo vedrà di nuovo protagonista negli Stadi dove avrà l’occasione di far ascoltare al pubblico oltre alle canzoni di “Sono un grande” (tra cui la title track e i precedenti singoli “Cuore Rotto” e “Fingo&Spingo”) anche i successi che hanno segnato i suoi primi 25 anni di carriera. “Sono un grande” (di Tiziano Ferro, Roberto Casalino e Simone Cremonini e prodotto da Marco Sonzini, e Stefano “Zef” Tognini) rappresenta un profondo legame tra Ferro e il suo pubblico: “L’unico obbligo che ho sempre avuto nei confronti di chi mi ascolta è la verità, in maniera quasi brutale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Tiziano Ferro, il racconto dell’album Sono un grande, in radio il singolo Fingo&Spingo

Leggi anche: Tiziano Ferro, in radio il brano Sono un grande

