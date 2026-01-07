Soltero | chi è il ragazzo di Pomezia che ha conquistato TikTok cantando la libertà di stare da soli

Leonardo de Andreis, giovane artista di Pomezia di 25 anni, ha attirato l’attenzione su TikTok con la sua interpretazione della libertà di stare da soli. La sua musica, autentica e sincera, ha saputo conquistare un pubblico sempre più vasto, dimostrando come la piattaforma possa valorizzare talenti emergenti e nuove espressioni musicali italiane.

TikTok ha riscritto ancora una volta le regole del gioco musicale italiano. Stavolta il protagonista non è un tormentone estivo dimenticato che risorge dalle ceneri, ma un artista giovane, autentico e disarmante: Leonardo de Andreis, 25 anni, originario di Pomezia. Il suo brano Soltero è diventato in pochi giorni un fenomeno virale così potente da conquistare la vetta della Viral Chart di Spotify Italia, trasformando un cantante pressoché sconosciuto in uno dei nomi più cliccati del momento. La storia di Leonardo merita di essere raccontata con attenzione, perché dietro il successo di Soltero c'è molto più di un algoritmo fortunato.

Leonardo De Andreis, giovane artista romano dal talento brillante. è tornato sotto i riflettori con "SOLTERO" #LeonardoDeAndreis #Soltero x.com

Anche il TG2 di prima serata si è occupato oggi di questo fenomeno legato a un ragazzo di talento - facebook.com facebook

