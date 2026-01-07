Solidarietà no-stop La mensa popolare sempre aperta | Volontari eccezionali

La mensa popolare sempre aperta rappresenta un esempio di solidarietà continua e senza interruzioni. Durante le festività, l’impegno dei volontari si rafforza, dimostrando come l’aiuto concreto possa fare la differenza. Questa iniziativa testimonia l’importanza di sostenere le persone in difficoltà, offrendo un supporto costante e senza pause. Un’occasione per riflettere sul valore della solidarietà quotidiana e sull’impegno di chi dedica il proprio tempo agli altri.

di Irene Puccioni La solidarietà non conosce soste. Anzi, è proprio durante le festività che il cuore dei volontari si fa sempre più grande e le mani sempre più tese verso il prossimo. Nel giorno dell’Immacolata, per Natale, Santo Stefano, il 31 dicembre, a Capodanno e anche per l’Epifania la mensa Emmaus della Misericordia di Empoli è rimasta aperta per offrire pasti caldi a quanti venivano a bussare alla porta di via XI Febbraio. E i numeri, purtroppo, fotografano anche in città una realtà di difficoltà e disagio che negli anni è andata ad aumentare. Nel solo mese di dicembre sono stati preparati 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

