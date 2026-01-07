Solidarietà i maestri artigiani portano le calze della Befana ai piccoli ricoverati di Cona

I maestri artigiani di Cona hanno donato calze della Befana ai bambini ricoverati, portando un gesto di solidarietà e conforto durante le festività. Le calze, riempite di dolciumi, sono un segno di vicinanza e attenzione alle famiglie che trascorrono il Natale in ospedale, offrendo un momento di serenità e un sorriso ai piccoli pazienti.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.