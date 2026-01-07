Solidarietà i maestri artigiani portano le calze della Befana ai piccoli ricoverati di Cona
I maestri artigiani di Cona hanno donato calze della Befana ai bambini ricoverati, portando un gesto di solidarietà e conforto durante le festività. Le calze, riempite di dolciumi, sono un segno di vicinanza e attenzione alle famiglie che trascorrono il Natale in ospedale, offrendo un momento di serenità e un sorriso ai piccoli pazienti.
I maestri artigiani donano le calze della Befana ai bambini ricoverati a Cona. Calze piene di dolciumi che strappano un sorriso e regalano un momento di dolcezza ai bambini che, con i loro familiari, hanno dovuto trascorre le festività in ospedale. Ogni anno, l’accademia dei Maestri artigiani di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: La parrocchia e il Comune portano doni ai piccoli pazienti della Pediatria di Cona
Leggi anche: La Befana è arrivata in anticipo per i piccoli ricoverati all'ospedale: calze e giochi consegnati in reparto
Premiati a Padova 92 maestri artigiani veneti - Erano quasi mille in platea in fiera a Padova per l’ultima delle cerimonie fortemente volute dall’assessore Roberto Marcato. rainews.it
Maestri artigiani: consegnati tre nuovi attestati - Trasmettere il saper fare ai giovani artigiani, tramandare alle nuove generazioni la propria arte perché possa restare codificata nel patrimonio dei mestieri tradizionali del territorio. lanazione.it
Maestri artigiani: a Rovereto l'alta formazione per panificatori - Attorno al tavolo del Centro dell'arte bianca di Rovereto si ritrovano alcuni futuri maestri artigiani. rainews.it
NISCEMI Grande emozione al Teatro Massimo «Bellini» di Catania. I maestri della Dance Cool Gaetano Parisi e Maria De Los Sueños hanno debuttato al Galà della Solidarietà per Telethon (di Alberto Drago) - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.