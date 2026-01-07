Solidarietà | i doni dei negozianti di via Roma consegnati al Consultorio Asl di Pontedera

Durante le festività, i negozi di via Roma hanno contribuito alla comunità donando pacchi regalo al Consultorio Familiare dell’Asl di Pontedera. Un gesto che testimonia l’impegno dei commercianti nel sostenere iniziative di solidarietà e il benessere locale, rafforzando il senso di vicinanza e collaborazione tra cittadini e attività commerciali.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.