Solidarietà | i doni dei negozianti di via Roma consegnati al Consultorio Asl di Pontedera

Durante le festività, i negozi di via Roma hanno contribuito alla comunità donando pacchi regalo al Consultorio Familiare dell’Asl di Pontedera. Un gesto che testimonia l’impegno dei commercianti nel sostenere iniziative di solidarietà e il benessere locale, rafforzando il senso di vicinanza e collaborazione tra cittadini e attività commerciali.

