Solidarietà | i doni dei negozianti di via Roma consegnati al Consultorio Asl di Pontedera
Durante le festività, i negozi di via Roma hanno contribuito alla comunità donando pacchi regalo al Consultorio Familiare dell’Asl di Pontedera. Un gesto che testimonia l’impegno dei commercianti nel sostenere iniziative di solidarietà e il benessere locale, rafforzando il senso di vicinanza e collaborazione tra cittadini e attività commerciali.
Durante le recenti festività, i negozianti di via Roma hanno dimostrato grande sensibilità e spirito di comunità donando al Consultorio Familiare dell’Asl a Pontedera numerosi pacchi regalo. L’iniziativa ha l’obiettivo di contribuire alla creazione di uno spazio gioco dedicato ai bambini che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
