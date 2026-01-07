Soldati sul campo e monitoraggio Usa ecco il piano per l’Ucraina

Il vertice dei Volenterosi ha definito un nuovo quadro di sicurezza per l’Ucraina, basato su tre elementi fondamentali: osservatori, istruttori e soldati. Questa strategia mira a rafforzare il monitoraggio e il supporto internazionale, creando un schema chiaro e strutturato. Un approccio sobrio e articolato, volto a garantire stabilità e sicurezza nel contesto del conflitto, con attenzione alle esigenze di livello operativo e diplomatico.

