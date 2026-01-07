Soldati sul campo e monitoraggio Usa ecco il piano per l’Ucraina
Il vertice dei Volenterosi ha definito un nuovo quadro di sicurezza per l’Ucraina, basato su tre elementi fondamentali: osservatori, istruttori e soldati. Questa strategia mira a rafforzare il monitoraggio e il supporto internazionale, creando un schema chiaro e strutturato. Un approccio sobrio e articolato, volto a garantire stabilità e sicurezza nel contesto del conflitto, con attenzione alle esigenze di livello operativo e diplomatico.
Si riparte da tre pilastri: osservatori, istruttori e soldati. L’architettura di sicurezza per l’Ucraina varata dal vertice dei Volenterosi è complessa, ma per la prima volta disegna uno schema riconoscibile. Al centro del progetto resta il coinvolgimento degli Stati Uniti sul terreno, considerati l’unica garanzia credibile per la stabilità futura del Paese aggredito. Agli Usa spetterebbe la guida della forza di monitoraggio della pace, incaricata di verificare il rispetto della tregua lungo la linea di contatto. Nelle ipotesi circolate nei mesi scorsi si parlava di una prima zona completamente smilitarizzata e di una seconda fascia – larga almeno 20 chilometri – priva di armamenti pesanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
