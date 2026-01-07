Sold out e pubblico emozionato per il concerto dei Gospel Sound Machine

Il 5 gennaio, alla vigilia dell’Epifania, i Gospel Sound Machine hanno regalato un concerto coinvolgente al pubblico di Pescara. Sold out e grande entusiasmo hanno caratterizzato la serata, durante la quale la formazione gospel ha offerto uno spettacolo intenso e suggestivo, lasciando un ricordo duraturo tra gli spettatori presenti.

Lo scorso 5 gennaio, alla vigilia dell'Epifania, i Gospel Sound Machine hanno emozionato il pubblico pescarese con un concerto magico e incantevole. L'evento, della rassegna Pescara d'incanto, si è tenuto al teatro Flaiano con ingresso gratuito. Un appuntamento per concludere le festività con.

