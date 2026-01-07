Sofia Goggia e la complessa pista di Altenmarkt-Zauchensee | una vittoria in mezzo a tante delusioni

Sofia Goggia si prepara alla trasferta di Altenmarkt-Zauchensee, in Austria, per le prossime tappe della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. La gara, che include una discesa e un superG, rappresenta un momento importante per la stagione, segnato da sfide e aspettative. Questa pista, nota per le sue caratteristiche tecniche, metterà alla prova gli atleti in un contesto di grande attenzione e preparazione.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 si prepara per la trasferta di Altenmarkt-Zauchensee (Austria) in vista di due prove veloci, una discesa e un superG. Tra le protagoniste non mancherà Sofia Goggia che, tuttavia, sulla pista denominata "Kalberloch" ha vissuto più dolori che gioie. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria tutti i suoi precedenti. L'esordio di Sofia Goggia ad Altenmarkt-Zauchensee arriva il 9 gennaio 2016 con una uscita anticipata nella discesa vinta poi da Lindsey Vonn davanti alla canadese Larisa Yurkiw ed alla austriaca Cornelia Huetter. Nella giornata successiva, il 10 gennaio 2016, è tempo di superG ma la bergamasca non conclude la prova sulla Kälberloch con l'ennesimo successo di Lindsey Vonn davanti a Lara Gut-Behrami e di nuovo Cornelia Huetter.

