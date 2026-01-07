So di essere ricercato ma non esattamente per che cosa chi è Marin Jelenic il croato accusato dell’omicidio di Alessandro Ambrosio

Marin Jelenic, cittadino croato, è al centro di un’indagine per l’omicidio di Alessandro Ambrosio. Con un passato segnato da contatti con le forze dell’ordine e una vita spesso itinerante, si muove principalmente tra le stazioni ferroviarie del Nord Italia. La sua presenza nella vicenda resta al momento avvolta da un alone di mistero, mentre le indagini proseguono per chiarire il suo ruolo e le circostanze dell’accaduto.

Emerge il profilo di un uomo ai margini, costantemente in movimento, già conosciuto dalle forze dell'ordine e immerso da tempo in un'esistenza irregolare che si snoda quasi esclusivamente lungo le stazioni ferroviarie del Nord Italia. È questo il ritratto che si va delineando di Marin Jelenic, 36 anni, cittadino croato senza fissa dimora, fermato con l'accusa di aver ucciso Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 ann i accoltellato a morte nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna. Jelenic non è un volto sconosciuto alla Polizia Ferroviaria. Al contrario, risulta già segnalato per precedenti legati al porto di armi da taglio ed era stato identificato più volte in contesti ferroviari, dalla Lombardia all'Emilia-Romagna, fino al Veneto.

