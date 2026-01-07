Smottamento sulla Statale Amalfitana Costiera divisa in due | attivati collegamenti straordinari

A causa di uno smottamento sulla Statale 163 Amalfitana e delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, la strada rimane chiusa, dividendo la Costiera Amalfitana in due. Sono stati attivati collegamenti straordinari per garantire il transito e la sicurezza dei residenti e dei visitatori. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti ufficiali e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Resta chiusa la Statale 163 Amalfitana, con la Costiera Amalfitana divisa in due, a seguito dello smottamento avvenuto nella serata di ieri e del perdurare delle condizioni meteo avverse, che continuano a destare preoccupazione. I vigili del fuoco del distaccamento di Maiori hanno disposto la.

La Statale Amalfitana continua a sbriciolarsi: pioggia provoca smottamento a Maiori - A causa delle piogge intense che da giorni stanno flagellando anche la provincia di Salerno, si è registrato ieri sera – come riporta il sit ... salernonotizie.it

Maltempo e incidenti stradali. Scontro tra auto e moto: un diciottenne muore sull'A1 - Disagi sulla statale Amalfitana per uno smottamento nel Comune di Maiori ... rainews.it

#Cronaca Smottamento sulla Statale Amalfitana a Maiori, strada chiusa dai New Jersey: ecco le corse speciali attivate da Sita Sud x.com

MALTEMPO E INCIDENTI STRADALI. SCONTRO TRA AUTO E MOTO: UN DICIOTTENNE MUORE SULL'A1 - Allerta meteo di colore giallo per temporali fino alle 20. Disagi sulla statale Amalfitana per uno smottamento nel Comune di Maiori - facebook.com facebook

