Smottamento sulla Statale Amalfitana Costiera divisa in due | attivati collegamenti straordinari

A causa di uno smottamento sulla Statale 163 Amalfitana e delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, la strada rimane chiusa, dividendo la Costiera Amalfitana in due. Sono stati attivati collegamenti straordinari per garantire il transito e la sicurezza dei residenti e dei visitatori. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti ufficiali e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Resta chiusa la Statale 163 Amalfitana, con la Costiera Amalfitana divisa in due, a seguito dello smottamento avvenuto nella serata di ieri e del perdurare delle condizioni meteo avverse, che continuano a destare preoccupazione. I vigili del fuoco del distaccamento di Maiori hanno disposto la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

